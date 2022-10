TRELLIDE TAGANT ⟩ Osa 3. Krooniaja palk vangla hipikommuunis

Olgu siia veel lisatud, et Euroopa Nõukogu koostatud ja kõikidele Euroopa vanglatele kehtivates reeglites on muuhulgas kirjas«: Prison work [---] should be of a useful nature, provide fair payment.» Ehk eesti keeles: vangla töö peab olema kasulik ja pakkuma õiglast palka.

Vabanemisfondi olemasolu on küllaltki kaunis, kuid sedagi vaid idees. See on kolme kuu miinimumpalga suurune ning, nagu nimigi viitab, on see vabanemisel eks-vangi majanduslik stardiplatvorm, millega uut elu alustada. Arvutuste kohaselt on fondi täis saamine väga pikaaegne protsess – 60-sendise tunnipalgaga võtab fondi täis saamine ligi 20 aastat. Seda juhul, kui miinimumpalk ei tõuse, mida see erinevalt vangide töötasust pea iga aasta teeb. 20 aasta pikkune vangistus on vähestel. Justiitsministeeriumi andmetel on 2000 vangist vabanemisfond täis 235 kinnipeetaval. Kõik ülejäänud peavad vabanedes vähemaga hakkama saama ning seega enamikul juhtudest fond oma eesmärki ei täida.

Tormi töötegemisele seega ei joosta. Ülot ei motiveeri samuti palk – ta teeb tööd, kuna see annab tegevust ning pakub tervitavat vaheldust. Raha kogumiseks või hagide maksmiseks töötada on üsna mõttetu, münte maast otsides või taarat korjates saaks samad summad ka kiiremini kokku. Vähemalt on kinnipeetavatele pakutav palk siiski krooni-, mitte rublaaegne.

Krooniaegne palk Foto: Ekraanipauk Riigiteajast