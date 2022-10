ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Kristina Ruder: Klassijuhataja

Jooksin esimese tüdruku juurde, lootes abi saada, ja müksasin teda, et ta märkaks mind ja aitaks sellest jõledusest mind välja. Tüdruk aga hoopis vajus ühele poole kaldu, silmad avatuna tardunult peas. Misasja? Suutsin enese ette vaid küsida. Katsusin tüdruku käe pealt pulssi. Vaikus. Ta on surnud. Mis mõttes? Liikusin järgmise õpilase juurde, siis järgmise, siis järgmise. Mõistsin – nad kõik on surnud. Kõik! Minu jäljed olid tekitanud klassis mullase mustuse virvarri, ussid olid sama ärritunud kui mina, nad hakkasid üksteist õgima. See ei olnud normaalne! Vaadates seda ebanormaalsust tundsin vaid üht, minu kõht on täis. Issand! Millest ma küll mõtlen! Karjusin enesele.