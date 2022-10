INTERVJUU NOORTEAKTIVISTIGA ⟩ Aktivism on missioon, mis toob liblikad kõhtu

Ma usun, et vene emakeelega noorte puhul sõltub palju perekonnast. Minu perekond oli alati väga toetav. Ja näiteks kodus õhtusöögilauas me rääkisime palju Eestist ja sellest, kui hea siin on. Selle tulemusena võtsin ma sel suvel migratsiooni teemalist projekti vedades enda grupiga teemaks «Eesti eelised». Ja siis me arutasime, miks on siin elamise eelised ja miks ei peaks lahkuma, mis siin head on. Ja ma tunnen, et siin tõesti on palju head. Ja ma väga armastan Eestit.

Ausalt öeldes ei ole asi üldse keeles, sest on väga palju organisatsioone, kus see pole takistus. Näiteks Shokkinis on meie töökeel inglise keel. Meil on väga palju vene emakeelega inimesi, eesti emakeelega ja siis veel lisaks mujalt maailmast inimesi ja meie kompromiss on inglise keel. Ja seetõttu on meil lihtne suhelda ja kõik on justkui samal tasemel.

Aga ma usun, et asi on rohkem kultuuris. Sa pead tundma, et see on sinu kultuur ja sinu riik ja sa tunned vastutust selle eest, tunnetad oma kodanikukohustusi. Ma näiteks viin oma kooli üheksandikud parki koristama. Ütlen neile, et jou, te ka elate siin, see on ka teie kohustus koristada või vähemalt mitte prügi üldse maha visata. Nii et kuuluvustundes on pigem asi. Jah, keelebarjäär eksisteerib, aga see on ületatav. Sa pead lihtsalt tundma, et see on oma. See on sinu kodu.