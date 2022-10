JÄRJEJUTT ⟩ AHELDATU. ELU TÜHJUSES. - 2. AKTSIAEMISSIOON

Ning seoses sellega, mis iganes preestril "läbi" oli, soovisin ma talle uut algust. Noil hetkedel ma kusjuures ei olnud silmini eetrit ja muid asju täis. Ja ta ütles, et see kõik muudab ta veidi emotsionaalseks ja ma vabandasin, ma ütlesin, et mul on eluaeg emotsioonidel piiraja peal olnud, aga nüüd on piiraja katki läinud ja emotsioonid loksuvad kõikjale. Ja tema ütles, et ta rakendab sarnast piirajat ja et vahel on täitsa kena, kui midagi sealt läbi tuleb. Aga et nüüd ta peab emotsioonid kõrvale panema ja kursusetööle keskenduma – kursusetöö oli depressiivikute metafooridest aja ja veel millegi kohta, "räägi sellest, mida sa tead", nagu ta ütles.

Ja ma küsisin talt veel midagi olulist, ma ütlesin, et ta võiks minu heaks midagi teha, ma ütlesin, et ma teen talle mõõga ja et ta peab mu pea ja käed maha raiuma, et ma ei sure sellest, vaid must saab hoopiski tore mees. See on muidugi viide muinasjutule, vist Ungari omale, kus abivalmil hundil tuleb peale seda, kui ta peakangelast mitmel viisil aitab, lõpuks pea ja käpad maha raiuda, nii saab tast prints või printsess, väga täpselt ei mäleta. Ma muidugi ei teadnud tol hetkel, mida see tähendab. Võimalik, et nüüd tean. Bobik on rääkinud, et ta on aasta aega ühe Aule luuletuse üle mõtelnud, et mida see tähendab, mina võin niisamamoodi omaenese asjade üle mõtelda. Ja siin on seesama 'kes küsivad, need tihtilugu saavad' või 'otsib, see leiab' efekt – või nagu sloveen on märkinud, mida enam kellelgi eneseväljendusega raskusi on, seda enam võib kindel olla, et tal on tõepoolest midagi öelda, et ta ei kuluta niisama suud.