ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Tiit Lukki: Mentalist

Jäi veel kolmas küsimus – kas Urve tunnistab, et tema vastus küsimusele oli ebatõene. Vastus – ta ei tea seda ja ei saa ka kontrollida. Mitte keegi ei saavat.

Maibaum soovis kena päeva jätku ning võttis ühendust kliendiga, leppides kokku kohtingu ühe tänavakohviku laua taga.

Küsimusele mentalistilt küsitud küsimuse kohta vastas end Annena tutvustanud isik, et ta ei saavat seda avaldada, kuna see toovat kaasa tüli kolmandatele isikutele. Kas ta saab tõestada, et proua Urve vastus, soovitus, või mida iganes, oli väär, selgitas Anne, et saaks, aga ei taha. Niisamuti ei pea põhjendama, miks näiteks ostetud kleit tagastatakse. Piisab, et ei meeldi.

Edasi tundis Otto huvi, kas tal on mentalistile makstud summa kohta kviitung. Anne ulatas selle ja makstud/vastuvõetud summa lahtris ilutses 1000 eurot. Täiendavalt kinnitas klient, et õige vastuse korral oleks see olnud õiglane tasu.

Nüüd teatas uurija, et antud tingimustel ükski ametkond tema kaebust arutama ei hakka ning mõistlik oleks jätta asi sinnapaika. Daam lahkus kohtingult ning Otto jäi üksinda oma mahla lõpetama.

Seekord sekkus olukorda «must luik» (ettenägematu sündmus) uurija poja matemaatikaõpetaja Liisi Nõu näol, kes tuttavat nähes hõivas eelmisest daamist just vabaks jäänud tooli.