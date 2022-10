ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Ilona Piirimägi: Searaha

Lapsed olid Lindaga kodus talitamas ja meie läksime Juhaniga alevikku turule. Võis olla kolletamispäeva paiku, sest juurikaid me enam ühes ei viinud, ainult siga oligi vankril, ja mõned Kuuse Ennu korvid, lubasin neid naistele pakkuda. Enn ei jaksanud ise enam pikalt seista, viiekümne kuuendal, kui ta tagasi tuli, siis käis ta ühtelugu ema juures salvi küsimas. Ütles, et valu on luudes sees ja nii olla olnud kõik laagriaastad.

Poiss pidi meie minekut jälgima. Olen nüüd hiljem haual käies sadu kordi mõelnud, kas oli siis mõni teeline laadale minnes teeotsal või pukkidel, kuid mitte ei tulnud meelde, et oleksin kedagi märganud. Küllap ta pidi meid ikka jälgima, sest püssitoruga vehkides nõudis ta just searaha. Tal polnud plaaniski meid ellu jätta - ei mind ega Juhanit ega sündimata lapsukestki.

Vaatasin veel vaid hetkeks turul ringi, hälli oli Juhan juba kokku löönud, rõivaid oli suurematestki alles, küll ja veel, aga tahtsin uuemat kangast lappide tarbeks. Asusime teele, pikast seismisest lõi nimme valu. Juhan oli laadalt lastele magusat ostnud ja raharulli soki vahele sättinud. Ju see tegi meie meele ikka rõõmsaks, et sea müüdud saime, sügis tundus kuidagi eriti ilus ja kased Mäetaguse teel nii kollased. Palu talu teeotsas pruutas Juhan hobuse seisma ja kuulsin meeshäält. Üks noormees ütles, et on kutsekooli poiss ja Avinurme poole teel. Juhan võttis ta vankrile ja veeretas juttugi, kuid noormees oli kuidagi hajusa olekuga, ei tahtnud nagu õppimisest ega kollasest sügisestki rääkida.