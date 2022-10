PERVERSNE SPORDIALA ⟩ Laste kehade väljanäitus tekitab vaatajas ebamugavust

Jah, aga mis jooksmisel ja võrkpallil häda on? Või tennisel? Mis ujumisel viga on? See on lihaskonnale ja tervisele üldse nii hea kui võimalik, jah, laps on basseinis veel napimalt riides kui laste fitnessi puhul, aga ujumine kui spordiala ei kohtle alaealist last nagu eksponaati. Ujumises ei anta punkte sümmeetrilise keha eest.

Fitnessi 2010. aasta Euroopa meister, 2007. aasta juunioride MM-i pronks ja 2008. aasta juunioride EM-i hõbe Liisa Otsus paistab minuga osaliselt nõus olevat. Ta ütles 2018. aastal Õhtulehe artiklis, et tema hinnangul on laste fitnessi puhul kehavooru vajalikkus üldse küsitav, kuid rahvusvaheliselt on sellel alal siiski ka kehavoor, seega ei saa nad ka siin Eestis seda tegemata jätta. Jah, see on rahvusvaheline ala, seda viljeletakse terves maailmas ja see on ülipopulaarne. Ainult minul on siis süda paha või?