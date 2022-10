ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Marko Mörö: Õun

See polnud loomulikult Pauli veidravõitu oleku põhjus. Päris väiksena oli ta isegi käinud siinse naabruskonna prügimäel klaasist värvipurke ja kineskoope kividega puruks loopimas ning end metsikust lustist higiseks kiljumas. Kusjuures ta kõige lemmikum rämpsuatraktsioon oli leida poolik hularõngas, see otsast põlema panna ning hüpnotiseerivalt vedelat plastmassi maja taga olevasse ojja või sealt välja sikutatud ogalike ja lepamaimude peale tilgutada. «Puhas meelelahutus, mitte mingi retsidivismi varajane ilming, paps!», oli 6-aastase kluti toonane vabandus.

Aga siiski – too luuüdini puuriv ebamugav hirmulaadne toode. Nagu kohe-kohe on juhtumas midagi halba, midagi tõeliselt õudset. Et kui mingi verise kurikaga Tolik on sind 40 minutit öises linnas räusates taga ajanud, siis kuhugi pimedasse kangialusesse nurka surunud ning valmis su larhviga üks-null tegema ja sa näitad talle seda saabuvat õudust, siis ta kohkuks, hakkaks nutma ja sõidaks bussiga ise kolooniasse tagasi. Või lausa nii õud–...