SEKS JA LINN ⟩ Teistest võimalustest

Kuidas me saame arvata, et pole polüamoorsed?

Imestan isegi oma nahaalsuse üle väljendada arvamust teiste inimeste suhete kvaliteedi üle. Aga kes ütleb, et ma ei või midagi arvata asjadest, mida ma näen? Kui see kedagi lohutab, siis olen ma enda suhtes sama kriitiline. Mu meelest on hingehügieen väga vajalik filter, et suuta enda elus olemises päriselt kohal olla ja kogeda seda, mis on praeguses ilmselge ja/või vajalik. Mitte eile ega homme, aga mis on parasjagu kõige olulisem, millega tegeleda. Mis tundeid ma tunnen inimeste vastu? Mis tundeid teised inimesed teineteise vastu tunnevad? Miks see üldse minus mingit reaktsiooni tekitab? Mis meie vahel toimub ja millise mätta otsast keegi seda nägema on võimeline – see on minu perversse uudishimu tagamaa. Tunnetest ei pea mõtlema liialt palju, ent seda tuleks teha määral, mis säilitab empaatia. See on inimsuhtluse kõige primitiivsem osa ja kõige lihtsamalt väljendudes tähendab see emotsionaalset võimet panna end teise inimese olukorda. Ent eeldus selleks lähtub emotsionaalsest teadmisest iseenda tunnete kohta iseendast, sest väga raske on mõista midagi, mida pole kogetud. Enda kogemuste mõistmine on eelduseks teiste ja keerukamate suhete ja tunnete adumisel.