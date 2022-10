ÜHISKONNAÕPETUS ⟩ Ossipenko on ammendamatu õppematerjal

Võib ju ka nii minna, et tuleb senisest oluliselt kallim pakkuja või saab sama raha eest vähem (mis sisuliselt on sama). Igasugused tüütud variandid on võimalikud. Ka senise teenusepakkuja jaoks on tegemist kehva väljavaatega. Võib juhtuda, et seni ladusalt toiminud äri katkeb sootuks ning tehtud investeeringud ja vaev osutuvad edaspidi kasutuks. Automaatselt tekib osapoolte vahel teatav tõmme sättida asjad nõnda, et hanke käigus mingeid suuri muudatusi ei tuleks. Tekib tahtmine asju vaikselt kokku leppida ning soodsas suunas sättida.

Näiteks saab hankesse sisse kirjutada mingid küllaltki spetsiifilised kogemuslikud tingimused. Kuigi seadus püüab seda kõigiti välistada, pole see sugugi nii lihtne, kui tundub, ja eeldab juhtumipõhist kaalumist. Seda nii nende ametkondade poolt, kes hiljem kaebuste peale asju kontrollima peaksid, kui tegelikult kohalikku elu korraldava võimu poolt. Osadele tingimustele polegi võimalik mingi valemi abil läheneda ning neid saabki hinnata vaid inimlikule pädevusele ja kogemusele toetudes.

Kujutagem siinkohal ette, mismoodi võiks välja näha ühe hanke kohapealne kvalitatiivne sisekontroll Kohtla-Järvel, kus enamus linnavolinikest, linnavalitsuse liikmetest ja ametnikest ning otsapidi ka hankekomisjoni liikmetest on otseselt või kaudselt seotud ettevõtja Nikolai Ossipenkoga. Osa on omal ajal ise tema ettevõttes töötanud, mõnel teeb abikaasa sellele allhanget, mingi ports on temaga samast valimisliidust jne.