MAIDUK LIFECOACH ⟩ Külas on Kevin Park: «DJ võibki olla igaüks»

Külas käis Kevin Park, kes tõdes, et DJ võibki olla igaüks. Et pärnus oli 2008. aastal trance teemas. Et ka Pärnu bussikast sai munapihviga burgerit. Et Eesti pidudel võiks olla rohkem kontseptsioone. Et kõik kohalikud kebabid on keskpärased, väljaarvatud Kebaboom. Et klubide puhul pole oluline, kui korras nad on, vaid vaib. Et mõnes kohas on vetsuhais häiriv, teises ei pane tähelegi. Et Eesti valitsus võiks olla rohkem mõistev ja et piiramisega ei ole midagi saavutatud.