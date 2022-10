CLUB SOCIAL DE CANNABIS ⟩ Hispaania mudel kanepi dekriminaliseerimiseks

Dekriminaliseeritud moel ühine kanepitaimede kasvatamine põhineb kahel omavahel kombineeritud uimastitega seotud juriidilisel kontseptsioonil. Kui isiklik tarvitamine on lubatud, peab olema järelikult lubatud taime(de) kasvatamine eesmärgiga hoiduda illegaalsest turust, ning kui ühiselt tarvitamine on lubatud, siis loogiliselt on lubatud ka ühiselt kasvatamine. See ongi seaduslik alus CSC-de pidamiseks, kuid Hispaanias on käimas kohtuvaidlused selle õigusjärgsuse üle. Keskvõim on andnud otsustamisvabaduse kohalike autonoomsete piirkondade võimuesindajatele.

Kusjuures naaberriigis Portugalis, kus igasugune narkootikumide tarvitamine ja omamine on dekriminaliseeritud, on taimede kasvatamine keelatud.

Uuringute kohaselt on CSC-sid Hispaanias 800 ja 1000 vahel ning esimesed avasid oma uksed 90ndate lõpus. Juba Barcelonas ja selle ümbruses on hinnanguliselt üle 200 klubi. Hispaaniast on CSC'd veel edasi levinud Belgiasse, Maltale, Šveitsi, Tšehhi, Ühendkuningriikidesse, Austriasse, Saksamaale, Sloveeniasse ja muidugi Hollandisse. Malta on ainuke riik, kus taolised klubid on selgesti seadusandlikult reguleeritud, kuid mujal toimivad need juriidiliselt hallis ala.