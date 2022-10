KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 46. Kaotada tuleb samamoodi osata. Võib-olla pareminigi kui võita

Kas isolated margin on seega turvalisem? 30 dollarise positsiooniga pole üle 30 dollari võimalik kaotada. Teisalt on jälle isolated positsioon kõikumistele oluliselt haavatavam. Ja mida suuremat võimendust kasutada, seda enam. Seega on tõde kusagil vahepeal.

Võimendus, nagu Eerik mainis, pole mingi imeasi, see lihtsalt suurendab positsiooni suurust laenuraha arvelt ja toob likvideerimishinna lähemale. Kui 10 dollarit 50-kordse võimendusega annab kaupleja kasutusse 500 dollarit ja seab likvideerimisohu lähedale, nii et juba suht väike kõikumine saab positsioonile saatuslikuks, siis 100 dollarit 5-kordse võimendusega annab kauplejale samuti 500 dollarit ja likvideerimispiir jääb suht kaugele. Seega suur võimendus ja risk on vaestele nagu Kirill.

Praegu kasutab Kirill cross margin'it ainult puhkudel, kui võimendus on üle 25-kordse, turg on volatiilne ja positsiooni ei tule kaua hoida. Cross margin lubab likvideerimishinda kaugemale nihutada, kõikumised üle elada ja niipea kui coin on piisavalt plussi tõusnud, nihutab Kirill stop-loss'i ostuhinna peale. Kui turg on rahulikum, on positsioon alati isolated, äärmisel juhul saab juurdeostuga likvideerimishinda pisut kaugemale nihutada. Seda viimast ei pea Kirill heaks tooniks. Kui viga on juba sisse lastud ja kauplemisplaan läbi kukkumas, on mõistlikum kaotus emotsioonivabalt alla neelata. Kaotada tuleb samamoodi osata. Võib-olla pareminigi kui võita.