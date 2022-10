EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Guru Korobeiniku 20 elu mängureeglit

Ära larista! Finantskirjaoskus on tänapäeval täiesti elementaarne, juba põhikooliprogrammis sees. See, et üks noor inimene oskab oma kulusid ja tulusid eelarvestada ning ei kuluta vahendeid tühjale-tähjale üle oma võimete, on eesmärk, milles pole grammigi halba. Annad ligipääsu oma pangaarvetele, vähendad sularaha hulka ja kõva ettevõtjakogemusega peaaegumiljonär Andrei saab sulle juba täpseid juhiseid jagada. Mina küll tahaks, et sellise kaliibriga inimene mõnikord mulle isiklikku nõu annaks. Vaadake, mis maksab tippettevõtjate poolt pakutavate mentornõustamise tund. Üks hästi toimetulev inimene ühiskonnas juures, ehk kunagi miljonärgi – mis selles halba on?

Loe ilukirjandust! Iga päev vähemalt 20 lehekülge. Taas elementaarne. Paraneb sõnavara ja kirjakeeleoskus, laieneb silmaring ning võime erinevate inimestega ühiseid teemasid leida. Taas – kõik see on tuttav ka meie kooliprogrammist. Mis on igapäevases ilukirjanduse lugemises halba?

Analüüsi ennast! Kuidas sa tead, kuidas sul läheb, kui sa ennast ei analüüsi? Kui sa ei võta omale päevas hetkegi, et vaadata sellele tagasi, hinnata sooritust ning teha uueks päevaks korrigeeritud plaane. Paljud eneseabiraamatud soovitavad päevikut pidada. Ise valid kui detailselt, peaasi et pead. Distsiplineeritult, sest see kujundab rutiinid, ning tasahilju hakkavad kujunema õiged mõttemustrid. Lisades siia juurde elukogenud Korobeiniku tagasiside, saab noor inimene võimaluse oma valikute üle arutleda ning sellest veelgi enam õppida.