NÄDALA LUULETUS ⟩ 5 euro stress

5-euro-stress

kui umbro asemel on seljas adi dress

kui raamatu asemel on laual kollane press

kui jäktuvalt ei mõista et more is actually less

5-euro-stress

kui iga nädalavahetus sassis ja siiski küsid: kes?

kui soomes lasti rahadega üle ja seljas pole guess

kui oled 35 aga polegi viimsi aadress

5-euro-stress

kui sõidad mersuga ostma allahinnatud liha ja sisimas hõikad: jess!

kui guugeldad: unenägude seletaja küpress

kui euribor tõuseb ja lakke hüppab intress

5-euro-stress

kui lahendus probleemidele on reedene viinakompress

kui ootamas on järjekordne parteikongress

kui taandareng on progress

5-euro-stress

elu on nagu elron ekspress