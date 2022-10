FIFA ⟩ Kui sa oled mängumees, siis mingi hetk sa lähed närvi

Esimene kogemus tundub nüüd juba olevat kosmos, progress ongi objektiivne reaalsus. Ilmselt oli tegemist FIFA 08 või 09-ga, mida sai taotud klaviatuuri peal. Tänasel hetkel tunduks see ilmselge barbaarsus ja mängu rüvetamine, kuid see oli omamoodi ajastut defineeriv. Samamoodi nagu kahekesi pelades tagus üks ühes klaviatuuri otsas ja teine teises. Seejuures ei mäleta kordagi, et keegi oleks väga närvi näinud. Ja kuidas sa ka lähed, kui pead sama klaviatuuri jagama. Klaviatuuri hävitamine paari rusikahoobiga tunduks ka märksa debiilsem, kui pult vastu seina visata või proovida seda lihtsalt närviliselt pooleks väänata. Minul pole see veel õnnestunud veel.

Ja ka FIFA leidis uuesti tee minuni. Nüüd küll juba märksa intensiivsemalt ja mitte nii sõbralikult. Nimelt oli meil kombeks nädalavahetusel terve päev FIFA Ultimate Teami pelada, mis siis tähendas, et võtsime läpakad kaasa ja mängisime online'is teiste vastu. See oli selles suhtes mõnus, et sai kollektiivselt sõimata inimesi, kes olid võib-olla kuskil teises maailma otsas. Aga üks asi on ja oli FIFA puhul kindel – kui sa oled mängumees, siis mingi hetk sa lähed närvi. Ja kui mängida füüsiliselt samas ruumis oleva inimese vastu, võib see kõrvalseisjale, kes loomulikult seda kirge ei adu, tunduda poksiringina ning et keegi saab kindlasti õhtu lõpuks molli. Tavaliselt aga kulmineerus see küll sellega, kes suudab räigema emanalja teha, ja nii mõnigi võiks kümme aastat hiljem öelda, et inimõigusi seal küll ei austatud. «Tavalise» all pidasin silmas, et FIFA pärast ei saanudki keegi molli.