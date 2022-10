ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Brit Andrek: Deemonite nali

Maailma ei loodud pauguga ega jumala käega. See sündis deemonite huumori viljana, taustaks nende karjatuslik naer. Maailm, mida olen tundnud kogu oma elu, ei ole hall, see pole isegi must ega valge, ning kindlasti mitte värviline. See on midagi nähtamatut. See on seal, see eksisteerib, kuid selle ilu näha on võimatu.