ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Arnold Looga: Obliteratum

Juhtus nii, et meie seas pärisime selle võime mina ja mu isapoolne täditütar Kadi. Me ei teadnud sellest kaua, kuni ükskord vanaisa maade piiril olevat suurt erinevat rauakola täis kivihunnikut avastama läksime. Mina olin siis vast kuuene ja Kadi neljane. Läksime otse paljajalu üle kõrrepõllu, praegu ei kujuta sellist asja ettegi. Seal kivihunnikus leidsime ühe huvitava ratta ja üritasime pikalt seda kivide vahelt kätte saada, aga no kas saab siis väikeste laste jõud suurte põllukivide vastu. Tulutust rassimisest väsinud ja pettunud, istusime remmelgate varju kivile ja siis nägime, et me ei ole enam üksi. Meie juurde sammusid kolm last, kellest me ei tundnud mitte ühtegi. Nad olid igas mõttes kuidagi teistsugused ja neil olid seljas riided, milliseid me mitte kunagi näinud ei olnud. Need olid teistsugused, need polnud üldsegi mitte sellised, nagu siis nõukogude lastel Brežnevi ajal seljas olid. Ja need olid kuidagi värvitud, luitunud, täiesti teistsuguse tekstuuriga.