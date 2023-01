JA ILUST SAI ÕUDUS ⟩ Tõsiteaduslikud nähtused muinasjutulises vormis

5. lugu: Vanessa

Lauluväljakule tulnud olid samas ka valmis nautima tunnet, kus helihaamer neile otse vastu rindu taob. Poksiga tegelenutele on taoline hetkelisest õhupuudusest saadetud aisting ülimalt tuttav. Nii pekstakse publik kontserdil märkamatult läbi. Paljudele on sellestki vähe ning nood kümblevad tümpsuvalangute all otse valjuhääldajate ees. Meedikud teavad kinnitada, et helilöökide mõju on täielikult sarnane nende pärisobadustega, mis saadakse kontaktis rusikaga. Surmavat ohtu kujutavat säärasel kontserdil viibimine südamehaigetele, eriti rütmihäirete all kannatajatele. Mingil juhul ei tohiks nii lärmakas ümbruses viibida epilepsiahaiged, aga ka need, kel on oluliselt normaalsest kõrgem vererõhk. Vähem või rohkem saab kahju aga kõikide inimeste tervis.