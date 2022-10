KREMLI AGENDID ⟩ Kui miski kõnnib nagu part, prääksub nagu part ja näeb välja nagu part, siis...

Teada on, kuidas Venemaa ettevõtted on oma huvide kaitsmiseks euroliidu liikmesriikides pärast 2014. aasta Ukrainasse sissetungi lobistanud. Vaatamata 2014. aastal Venemaale kehtestatud sanktsioonidele, jäi Euroopa Liit kõigest hoolimata Venemaa suurimaks kaubanduspartneriks ja järgmisel, 2015. aastal oli Euroopa liidu osa Venemaa koguekspordist 44,8 protsenti. Lisaks ajakirjanduslikud uurimused, mis on kinnitanud, et paljud Euroopa paremäärmuslikud parteid on olnud ka otseses suhtluses Kremliga, ning ärgem unustagem Orbánit, kelle poliitiline võim on rajatud puhtalt odavale Vene gaasile.

Transparency Internationali, rahvusvahelise korruptsiooni vastu võitleva organisatsiooni esindaja sõnul on Venemaa firmad efektiivseks äriajamiseks ning oma huvide kaitsmiseks palganud Euroopas lobiste nii inimeste kui ettevõtete näol. Enamasti mitteametlikult. Registrid annavad ülevaate vaid väikesest osast lobistamisele kuluvatest summadest, tegelikud ulatuvad lobieelarved tõenäoliselt miljonitesse eurodesse.

Nende uuring näitas, et kõige aktiivsemalt on oma huvide eest Euroopas lobistanud gaasimonopol Gazprom, näiteks Austrias on tema huvisid kaitsnud nafta- ja gaasifirma OMV. Prantsusmaa sõltumatu elektri- ning gaasiliit on esindanud Gazpromi huvisid Euroopa Komisjonis energiahindade arutelul ning korraldanud Gazpromi inimeste ning saadikute vahelisi kohtumisi.

Gazpromi puhul ei ole muidugi mingit mõtet rääkida ühe ettevõtte lobitööst – see on Venemaa juhtkonna lobitöö ja jutt käib energiast, mis on tänase hübriidsõja üks sõjapidamise vahendeid.