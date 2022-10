SEKS JA LINN ⟩ Millised on kallid inimesed?

Suudlused otsaette

Käisin nädalavahetusel erootikapeol ja tundsin end seal nii hästi, et meenus, millest kergustunne sisuliselt koosneb. Esiteks on väga lõbus enda üleslöömisega tegeleda, eriti kui tegu on temaatilise kostüümipeoga. Kolmandik pidutsemisest on sel juhul eeltöö enda ehtimisel. Teiseks: täpselt õige tantsumuss ja piisavalt ruumi, et valimatult oma käsi ja jalgu laiali tantsida. Kolmandaks: lebola suitsuruumi asemel. Lisaks – ja ma ei saa seda panna kuidagi eelnevaga hierarhiasse, sest see on lihtsalt nii armas – kallid poisid, kes muretsevad selle eest, kas mul on ikka hea olla. Need ei olnud poisid, keda ma sealt leidsin – selleks, et uute inimestega üksinda nullist tutvust teha, olin ma mõtlemisest liialt nüristunud –, vaid mu vanad sõbrad, kes on juhuslikult omavahel skeene kaudu tutvunud, ent keda ma eraldi tean juba pikki aastaid. Võisin rahulikult niisama vedeleda ja vait olla ja tunnelda, öelda suvalisi asju, kuulata ja jagada teistega intiimseid pihtimusi, mida inimesed neis leboruumides kusjuures kollektiivselt tegid – nii mehed kui naised on võimelised oma tunnetest rääkima! Sellised olemised on anti-sõda.