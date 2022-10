MINA ELASIN SIIN ⟩ Hagudi. Võsareporter ja kurjad koerad

Võib öelda, et minu lapsepõlvega ehk 00-ndate algusega võrreldes on see koht samuti muutunud. Lapsi käib põhikoolis vähem, endine postkontori hoone on suletud, samas on rongiperroon uus ja moodne ning põhikooli-lasteaia kõrval asuvad lastele kaasaegsed mänguväljakud ning ronimisatraktsioonid. Seal, kus minu ajal olid vaid põõsad ja võssakasvanud metsaalune. Väiksena ootasin aega, kuni saan nii vanaks, et kasutada mingi minevikuhetke kirjeldamiseks terminit «minu ajal». Nüüd on see siis käes. Samas puuduvad alevikust ikka veel pangaautomaat ja tänapäeval pakkide saatmiseks vajalik pakiautomaat. Arenemisruumi veel on, kui just kõik varsti maalt ära linna ei koli, aga vaevalt see juhtub.