JALUTUSKÄIK KOHALIKUGA ⟩ Kohtla-Nõmme. Inglise hiilgust võib vaid aimata

Kommunism lõi ventikasse

Kõik toimis kuni aastani 1940, mil Dunni kabinetti astusid sisse kohalikud kommunistlikud liidrid, kes viitasid, et töölised ise on tegelikult need majad ja tootmise valmis ehitanud ja et too võiks nüüd astuma hakata. Dunn mõistis, et asjad on hapud, pani Austraaliasse jugama ning vähemalt kohalik rahvas temast rohkemat midagi ei tea. Tollesse ilusasse härrastemajja tehti töölisklubi ning 1941. aastal põletati see koos ülejäänud linnaosaga maha.