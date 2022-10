KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 47. Lollist valijast on saanud maailmavalitseja

Natalja investeeris küttepuudesse. Ta on neid terve suve kokku ostnud ja nüüd pole enam kodus kohta, kus olla. Kelder on lõhutud puid täis, koridor, rõdu, elutuba, kogu elamine. Puuriitade vahel on kitsad käigud, kust külmkapi juurde ja vetsu pääseb, muidu on neil korteris ainult puud. Voodi tõstsid nad seina äärde ja asetasid servale, võttis liiga palju ruumi, nüüd on voodi asemel puud. Magavad puuriida otsas, otse lae all, eile proovisid nad seksida, aga no ei tule välja, kui sul tagumik vastu lage on.