JÄRJEJUTT ⟩ AHELDATU. ELU TÜHJUSES. - 3. DU HOLDE KUNST

Sõnaga, psühhoosi avapauk seisnes selles, et ma täheldasin maailmas auku, köögipõrandas oli ka toona auk ja mina passisin selle kohal, seal oli kõige etem internet. Auk maailmas on muidugi auk sinu elus ja psüühikas. Sellise asja peale peab mõtlema pingsalt ja pidevalt. Kaua see kestis – nädala? Paar? Lõpuks läks täitsa hirmsaks, siis ma jõin muidugi pakiveini ka veel ja jaurasin tvitteris ühe Austraalia kristlasega ja kui too mingil hetkel üles tunnistas, et on inimesi jõhkralt ära kasutanud ja nüüd kahetseb, tekkis mus kõmdi! mingisugune lühis, must lämmatav tomp tõusis kurku ning ma hakkasin kartma, et mu toonane naine sureb ära. Nüüdseks ma juba tean: sa ei karda mitte, et inimene sureb ära, sest see juhtub niikuinii, sa kardad neist ilma jääda. Sellel on tõenäoliselt mingi põhjus ja see põhjus tahab menetlemist. On äärmiselt tõenäoline, et sa tegelikult ei taha teada. Sa tahad, et elu säilitaks oma senise kuju. Ja see on normaalne. Aga seda ei juhtu.