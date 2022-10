ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Julio Varulio: Patsient Aram, Bulimia Nervosa

«Hästi. See päev oli planeeritud, me teadsime seda. Meil olid asjad valmis. Otsus, et selle eluga on kõik ja aeg on hüvasti jätta, tekitas meis isegi rahu. Me võtsime lihtsalt mingit pulbrit ja oleks koos aega veetnud. No ma ei tea - mingi suvise päeva kusagil kuurordis või pargis. Ma tundsin, et ühtepidi on see ilus ja kaunis. Nagu kusagil peidus oleks olnud lootus. Päev seljataga ja surm enne õhtut.»