ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Annelka Kenppi: Asendus

Polnud varem sellist varianti kuulnud. Tundus huvitav. Mõtlesin hetke sügavalt selle üle. Milline ohver! Armastada Jeesust nii palju, et anda oma järelejäänud elu kellelegi teisele, et see inimene saaks võimaluse pääseda.

Nuputasin, kuidas see vahetus võiks toimuda. Panin tähele, et iga inimese randmel oli nutikella sarnane must seade ja kui inimese elupäevad olid lõppemas, sõna otseses mõttes viimane tund tulnud, lõi põlema tuluke, mis oli nii silmatorkav, et kõigile platsil oli näha. Siis märkasin aeg-ajalt üle kogu platsi süttivaid tulukesi. Neid ei olnud palju. Üksikud. Siin ja seal. Ja siis keegi kristlane vajutas vastavale nupule oma seadmel ja andis oma elu vahetuskaubana. Nad ei kukkunud laipadena maha, pigem hajusid vaikselt, otsekui hologrammid.

Minu vasakul käel oli mu pesamuna, 8-aastane poeg. Hoidsime teineteisel käest nagu tavaliselt. Korraga süttis üks valgus üsna minu lähedal. Vaatasin oma pojale otsa, andes pilguga mõista, et nüüd on minu kord. Andku ta mulle andeks, aga ma pean seda tegema. Mul on südames rahu, selja taga elatud elu (mitte küll nii pikk kui oleks tahtnud, aga siiski piisav ja külluslik), olgu siis sellel inimesel ka võimalus.

Vajutasin oma kella ja hajusin vaikselt. Korraga tulin ma oma kehasse tagasi. Mulle öeldi, et too inimene polnud vahetusega nõus, kuna mulle järele jäänud aega oli niivõrd vähe, et talle poleks sellest piisanud. Jutt oli ainult mõnest päevast...

Olin segaduses ja nõutu… Kuni nägin, et mu pisipoeg mu kõrval vajutas oma seadme nuppu… Käis valgusesähvatus ja ta hajus vaikselt…

Ta andis oma elu mulle...