ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Indrek Noormets: Täielik õudus

Vabandasin ette ja taha ning aitasin ta püsti. Perse, oleksin pidanud silmad kinni hoidma ja edasi minema. Tema silmad ja huuled ja rinnnnnad, kurat see oli täielik õudus. Olin müüdud ja ise ka ei teadnud kellele. Ta naerats ja siis küsis otse, et kas ma kurat jälitan teda. Mina ja jälitan, milleks – põiklesin eemale, endal till pulkas, nagu pervol.

Jooksime koos edasi, siis kurat kõrvuti ja hoog oli aeglasem, et saaksime vestelda. Ja nii toimis see pea igal hommikul. Oi kuidas ma kirusin, et see kevad nii kuradi soe peab olema.