SUBKULTUUR ⟩ Narkomaania. Ood narkowennasele

Kui su kass ära sureb toob ta sulle kokki ja te räägite, kui sitt see kass tegelt oli, et auto alla jäi. Kohtumistele jõuab ta kas liiga vara või liiga hilja ning alustab igat vestlust lausega (täpselt nagu sina): «Türa, sa ei usu, mis just juhtus.» Aga uskuma peab. Temaga valmistasid sa oma esimese hõbepaberist ja plastpudelist piibu. Oma viimase kommi teeb ta sinuga pooleks ja pilgutab sulle silma: «Naudi, sõber.»

Aga tuleb olla ettevaatlik! Kui narkowennasest saab su BFF võid kindel olla, et oled ületanud mingi tõkke, millest tagasiteed enam pole. Kartmiseks pole põhjust – lõpp juba paistab! Siis, kui oled neljandat päeva üleval ja üritad ahjuroobiga veene läbi lõigata, sest sulle tulevad meelde kõik inimesed, kes sulle sitta on keeranud, astub narkowennas vahele ning võtab sult ahjuroobi. See on ka ainuke kord, mil ta kätt ette paneb. Muidu on ikka, et head pead ei tasu raisku lasta, olete mingis korteris juba kaks päeva liiga palju olnud, sest kama ei saa otsa. Nuusutate, hoiate rinnust kinni, ootate, et laseks veits lahti ning jätkate. Varahommikul läbi linna koju kõndides, kui viimane pauk on latva löönd, karjute ja sõimate umbmääraselt kõike silmaulatuvat pederastideks.