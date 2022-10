MAIDUK LIFECOACH ⟩ Smoke Breaki poisid räägivad kastmetest ja Runescapest

Kaks päeva peale Kush Jonesi DJ set'i Svetas, on Maiduki diivanile jõudnud muusikakollektiiv Smoke Break, kes räägivad oma set'idest, välismaa DJ'de Eestisse toomisest ning Runescape kasutajate skämmimisest. Jõutakse ühisele arusaamale, et Sriracha on lamp. Saates tehakse rohkem kui üks tobipaus.