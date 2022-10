NÄDALA LUULETUS ⟩ Steven Vihalem: taarapunkti kuningas

läksin taarat viima

järjekorras oli mitu inimest

pühapäev ja kuu lõpp ikkagist

järsku läks automaat katki

ja sellest kargas välja...

taarapunkti kuningas!

«Nii, täis on!

Ma teen tühjaks

ja sina saad

ja sina saad

ja sina juba enam ei mahu!»

ütles ta käskiv-piinleval toonil

«No mis mõttes,

«sina» juba enam ei mahu?»

vastasin ma

olukorra koomilisust

nähes lõbustatult

«Ma ei mahu enam

sinna ära,

kõik kohad on täis,

ma ei mahu...»

järgnes kiunuval

häälel põhjendus,

mida ma enam ei kuulanud

ta oli ilmselgelt hädas,

rohkem kui mina

ma jäin ootele,

et kasvõi näha

olukorra lõppu

hetk hiljem

tuli kuningas tagasi

ja teatas,

et ka mina mahun,

«...aga rohkem ei mahu keegi!

võibolla...»

ootasin enda korda ärevusega

pudel pudeli haaval

ootasin,

ootasin,

millal automaat hakkab kisama,

et «...ei, enam ei mahu,

mine ära vastik inimene!»

kõik mahtusid ära

ka inimesel peale mind

mahtusid ära

kviitung taskus poodi

jalutades mõtlesin

vaevatud kuninga peale

jõudsin järeldusele,

et ennast ja oma automaati

alahinnates oli ta

hakanud teisi

ülehindama...