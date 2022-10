TABUST VÄLJA ⟩ Jah, seksist rääkimine võib olla ebamugav. Aga me peame seda tegema

Fair trade porno ja kondoomide seksualiseerimine

Porno on üks aspekt seksuaalinfost, mis on tugevalt tabustatud. Kuigi tohutult kättesaadav, asetseb porno meie teadvuse piirimail – alas, kus on asjad, millest me ei oska ega taha rääkida. Kristina Birk-Vellemaa rääkis, et kunagi Soome teismeliste seas läbi viidud uuringust nähtus, et noori häiris palju rohkem see, et see porno arutelu on nii-öelda vaiba alla pühitud, kui see, mida nad pornost ise nägid. «Kui me räägime ühiskonnas, et porno on halb, porno on paha ja piirdume sellega, siis tegelikult me ei tee tõepoolest mitte midagi muud kui häbistame,» rääkis seksuoloog.

Birk-Vellemaa ütles, et me peaksime rohkem avama arutelu sellest, mis on eetiline porno. «Mäletan mingi seitse aastat tagasi, kui ma hakkasin eetilisest pornost järjest rohkem rääkima, siis inimesed siin Eestis vähemalt, koolides või lapsevanemad, pööritasid silmi, et «fair trade kleeps pornole nagu banaanidele peale?» Aga why not?» rääkis ta. «Ma tahan teada, kuidas see on toodetud. Ma tahan teada, et neid inimesi ei ole, ekspluateeritud. Et neil on töölepingu, nad on õiglaselt tasustatud ja nii edasi.»

Seksuoloog Annika Tamme tõi välja, et pornol on tegelikult võimalus olla ka õpetlik. «On aktiviste, kes on hakanud rääkima, et porno kaudu võiks näidata, kuidas näiteks kondoomi kasutamist seksualiseerida. Et see ei ole meditsiiniline protsess, kus tuleb minna teise tuppa, siis võtta see meditsiiniline preparaat nii, et kõigil on igasugune tuju juba kadunud selleks hetkeks, kui kondoom lõpuks kohale jõuab sinna, kus ta olema peaks või olla võiks. Kuidas seksualiseerida midagi, mis on meile õpetatud väga meditsiinilises kontekstis?» arutles Tamme.

Birk-Vellemaa rõhutas, et noore huvi porno vastu on täiesti normaalne. Ning on ka normaalne, kui seda huvi pole. Huvi või huvitus ei ole probleem ning lapsevanemad ja seksuaalkasvatajad peaksidki häbistamise ja tabustamise asemel rohkem arutelu looma ja noort vastavalt vajadusele toetama.