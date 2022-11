ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Ester Lauringson: Eriti odav lugu

«Tšekiii!», klõbistab poodnik rõõmsalt arvutil, kui Liis on juba väljunud.

Lahkudes silitab Liis ühe karumüraka koonu. Hetkeks tundub talle, nagu oleks mesikäpp ta kätt limpsanud, aga see paistab liialt veider, et sellele isegi mõelda.

«Üheksa või kaheksa, abiks ikka! Ja kiirabi ei tulegi ega tuletõrje ega vetelpääste – jäid just lägaauku kukkunud tuhkrule kunstlikku hingamist tegema. Suust suhu.»

«Saime indikatsiooni, et siin asub röövitud Vaga Jenoveva inkunaabel.»

«Ütleme siis nii, et äkki Gutenbergil oli huumorisoont. Ükskõik tegelt... ja... », haarates Liisi käest raamatu, «Ahhaa - mis meil siin siis on!». Ta rebib raamatukaanelt paberi ning nüüd ilutseb sellel: «Wagga Jenowewa ajalik ellokäik». Inkunaabel või mitte, aga see ta on.