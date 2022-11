ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Alex Saepuru: Sinihabe – mis juhtus tegelikult?

Paadunud vanapoisse on kahte tõugu. Esimene neist ei suuda üldse enda järel korda pidada. Iga asi kukub käest hetkel, mil seda korraks vaja pole ja sinna see jääb. Pärast pole seda enam võimalik kuidagi leida, kuigi selle tõu üks alapopulatsioon tavatseb väita, et tegelikult on neil kõik asjad oma süsteemi järgi paigas ja kui nad asju üles ei leia, siis vaid seetõttu, et keegi kaastundlik sõber või sugulane on üritanud seesinases seapesas korraks korda luua. Ent enamus antud tõu esindajaid üldse ei vaevugi oma kombeid kommenteerima. Nad ei kujuta ettegi, et oma elamist ja asju on mingilgi määral võimalik korras hoida.