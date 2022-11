ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Kairit Kolk: Sürreaalsus | Nikerdis | Õnnetoovad sokid

Sürreaalsus

Olen sina minevikust ning olen hetkel 14. Ma ei tea, kas sa mind enam mäletad, seega räägin natuke endast: Praegu käin ma koolis kaheksandas klassis, mängin klaverit, osalen näiteringis, õpin keeli ... See on päris palju teha, aga see kõik on tegelikult mõnus ja väsinuna koju tulles ei kahetse ma üldse. Ma olen/sa olid õnnelik, mõtle sellele.

Sa ei mäleta seda õhtut, aga sa pead teadma, kui läksid lihtsalt niisama mööda Türi linna kondama ja sinu lemmiku kiige peal kiikus lennukalt selline šarmantne ülikonnas mees, kellel oli inimese pea asemel varese oma. Hiljem said teada, et ta nimi oli Sürr. Palun kuula, ma tean, et ta meeldib sulle ja on sulle isa eest, aga tema eksistentsis on midagi mäda!!! Sa läksid ta juurde, et lähemalt vaadata ja hetke pärast oli ühe pahura põdra sõrg su õlal, tema nimi on lihtsalt E, nagu sa tead. Juba on ju kahtlane! Tal oli sama piinlikult puhas ülikond ja keha oli kui inimese. (Ta on kuri ja vastik, aga see paneb sind Sürri kiinduma!) Sa jooksid ära (mõistlik oli), aga sinu kodutänavas tervitas sind mees, kellel oli mingil mõistusevälisel moel sama pea, mis TUVIL. Tema on see Aal, keda sa tead olevat ingel (TA ON SAATAN!!! Täielik ajupesu.)