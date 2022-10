IRAANI ÜLESTÕUS ⟩ Naine, elu, vabadus! Ehk naise keha kui ühiskonnakontrolli tööriist

Kui sinna lisada, et Iraan on sellest ajast saadik sõdinud oma naabritega: Iraagi-Iraani sõda aastatel 1980–1988 (Iraaki toetasid lääneriigid ja nende liitlased), rünnakud Pärsia lahe riikidele ning Liibanonis Hezbollah’ ja Jeemenis Houthide toetamine on teinud Iraanist väga ebapopulaarse riigi oma naabruskonnas.

Siin ei saa mainimata jätta, et kõige suurem võimuvõitlus toimub praegu Iraani ja Saudi Araabia vahel – Iraan kui lääneriikide vaenlane ja Saudi Araabia kui nende suur liitlane. Kurbnaljakas on selles situatsioonis mõelda, et Saudi Araabia on samuti tuntud kui ultrakonservatiivne ühiskond ja riigi valitsus on äärmiselt karmi käega oma kriitikuid maha surunud – kõige kurikuulsam juhtum on kindlasti Jamal Khashoggi tapmine ja tükeldamine 2018. aastal Saudi Araabia saatkonnas Türgis.

Miks naised mässavad?

Et mõista, miks noored tüdrukud on otsustanud minna tänavatele sellise režiimi vastu protestima, on oluline aru saada, milline see riik on. Iraanis on konservatiivne ühiskond, aga see pole Afghanistan – naised on enamasti haritud ning ülikoolides õpib rohkem naisi kui mehi. Suur osa probleemist on majanduslikku laadi: kõrge töötuse tase ja madal sissetulek on tekitanud pingeid ja rahulolematust. Kui sellele lisada veel riigi ettenähtud konservatiivne reeglistik, siis oli ainult aja küsimus, millal rahvas plahvatab. Nagu paljude revolutsioonide puhul – on vaja, et keegi liikumise algataks.