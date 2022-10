VULGAARANALÜÜS ⟩ Kui ropud inimesed me oleme?

Netflixi seriaale vaatavad või on vaadanud meist enamus. Keegi ei lähe näost siniseks sealsete tavapäraste «fuck you'de» või «motherfucker'ite» peale. Kui keegi ütleb eestikeelses kultuuriruumis teisele, et ma nikun sind või et sa oled emanikkuja, on asjalood teisiti. Siis on tegemist vulgaarsusega. Miks? Kas eestikeelses kultuuriruumis on suguühe kuidagi teistsugune toiming kui mujal? Kas eestikeelses kultuuriruumis on ema kuidagi püham kui muus maailmas? Pole väga tõenäoline.

Sõna iseenesest ei ole ropp ega vulgaarne, tähendus, mida me talle omistame, võib olla. Miks me omistame mõnedele sõnadele vulgaarsemaid tähendusi ja reageerime neile ägedamalt, kui muus maailmas tavaks? Oleme me viiskamad kui ülejäänud maailma inimesed? Paremini kasvatatud? Kõrgemalt arenenud? Jällegi – pole väga usutav. Kultuursemad? Vist ei oleks väga adekvaatne endid pidada kultuursemateks kultuuriruumidest, mis on andnud meile Iliase ja Odüsseia, Shakespeare'i, dr. Fausti ja Beethoveni. Milles siis asi? Miks seisavad pedagoogid äraseletatud nägudega klassi ees, kui sealt ootamatult vägisõnu on kostnud? Miks kutsub perepea oma võsukese «vestlusele», kui järelkasv on teatud sõna suust poetanud?