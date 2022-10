KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 48. Krüptosignaalidega huiajatest

Aga signaale on vaja, ise Tradingview's tuhnides saab normid tulemused, aga selle peale läheb megalt aega, mida Kirillil ei ole. Tuleb võtta mingi vana ja tunnustatud grupp, kus huiareid ei ole. Seesama Crypto Classic, mille tasuta versioonis ta on, selle review'd on täitsa korralikud. Tuleb vist jälle maksta, see on veidi kallim grupp – nad on nimega tegijad, nad võivad küsida. Crypto Classicul on ka investeerimisskeemid. Pidevalt hõikavad, et neil on slotid vabad, liituge. Näitavad eelmistele investeerijatele tehtud väljamaksete kviitungeid. Veidi kahtlane. Ja samas nii vana grupp, nad ei saaks nii kaua tegutseda, kui nad huiarid oleksid? Kurat teab...