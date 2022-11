ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Rein Asugram: Varjud

Kevin raputas pead - see on ju lihtsalt tänavavalgustus ja puuoksad. Paar-kolm laternat hiljem aga jõudis tõde lõplikult kohale. See on ikkagi vari - ja ta liigub temaga samas suunas. Lootus, et see on tavaline lambivari - see kes juba lapsest saati temaga õhtuti lampide all kaasa lippas, vahepeal ette joostes ja siis jälle maha jäädes, kustus kohe. See vari püsis kindlalt Kevini selja taga - ei möödunud kordagi. Vanakuradi vari?