ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Meelis Kraft: Imelik mees ukse taga

Mul ei olnud aega raisata. Läksin joonelt kapi juurde ja tõmbasin lahti kõrvalkapi ukse nii, et see varjas mu tegevuse uudistajatele tänavalt. Toksisin kiiresti koodi ja kui uks avanes, nihkusin avale ette.

Ma sain selle nipi, kui kunagi üks korrumpeerunud poliitik mu teeneid vajas. Siis taipasin, et nii on kõige lihtsam raha saada. Kunstivargused ja pangaröövid on küll esmapilgul kasumlikumad, aga narkojõukude tagant raha tõmbamisel on vähem süümepiinu. Teine asi, et nad ei pöördu kunagi politseisse. Igatahes olin niimoodi teeninud üle kolme miljoni euro ja ma kavatsesin seda mängu edasi mängida.