EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Aitab soigumisest – kadri- ja mardipäev on surnud!

Kolmandaks on Halloween lihtne ja koosneb kolmest komponendist: kostüümid, õudus ja suhkur. Ei mingit taaka ja traditsiooni. Näiteks ukse taha ilmudes võiks teada kolme sõna: «Komm või pomm?» Seevastu KMP jaoks peab pähe tuupima salme ja laule, kekuta pereraffa ees ning esita mõistatusi ja muud jura. Õpi luuletus pähe, koolist veel vähe ei ole või, kogu aeg on vaja aint õppida ja õppida... Miks teoreetiline «ma», laps, ei tohi lihtsalt tulla ukse taha, seljas tunked ja peas hokimask ning teatada lakooniliselt: «Komm või pomm?» Aeg on ju raha, miks seda raisata? Kui käib närvidele see lastekari trepikojas, vastad sama lühidalt: «Ema on sul komm!» ja lööd ukse kinni. Mis sa arvad, et need tattnokad nagu päriselt teevad midagi või, et reaalselt teevad «pommi» või? Nad on ju kõik nii woke, et jooksevad esimese toksilise asja peale mode/adminni juurde. Heal juhul säutsuvad kuskil, et see ja see tüüp üts nõnna, halvemal juhul teevad küberkiusu ja kui asi täitsa kiiva kisub, siis tühistavad su. So what, sa ju ka suht animeeritud laip?