EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Kontoritöö on uus orjus

Mis aga kindlasti juhtub, on vaimne dekadents. Enamik tööülesandeid on niivõrd spetsiifilised või rutiinsed, et suure pilt ja reaalsustsju lihtsalt kaob ära. Mõtlemisvõime kaob ära. Kuigi see pole ehk traditsiooniline orja definitsioon, siis mis see kokkuvõtvalt ikka on? Inimene keskendub spetsiifilise olukorra lahendamisele, teda ei huvita enam, mis on õige või vale. Ta robotiseerub korporatiivsetel eesmärkidel, seda võiks ilusti ehk nimetada ka vaba-tahte-dekadentsiks.

See ei ole lihtsalt laisa inimese kurtmine. Vastupidi – oluline on märkida, et paljud objektiivselt kasulikud tööd ei opereeri sugugi üheksast viieni tsüklis. Võtame politsei, päästeameti või kiirabi. Nende ametikohtade olulisus seisneb selles, et neid võib ja lähebki iga hetk vaja. Säärast 8-tunnise tööpäeva efekti naljalt ei teki. Samal ajal on kontoritööd tihtipeale kindlamalt reglementeeritud. See ei ole ka kapitalismi kriitika – kommunismis on orjust palju rohkem ning tänutäheks kompartei diplom viisaastaku plaani täitmise eest. Kapitalismis on vähemalt kahe osapoole vaheline kokkulepitud hinnakiri.