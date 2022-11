ROADKILL CUISINE ⟩ Rebasest ja kährikust kannatab ainult kastet ja hautist teha

Ei ole kahtlustki, et iga maailmas leviv tõsine trend ühel päeval meieni jõuab, kuigi praegu veel võib-olla teema peale kahtlevalt nina kirtsutame. Teksapüksid, Coca-Cola ja Ikea on siin, seega on ainult aja küsimus, mil meiegi inimesed maanteedel vedelevatele loomalaipadele rakendust leiavad. Seda enam, et tegelikult auto alla jäänud suurulukite nagu põtrade, metskitsede, hirvede ja metssigade liha rändab nii või teisiti meie toidulauale. Ka naabrite, soomlaste juures levib suht sama suhtumine – auto alla jäänud väikeloomi peetakse jäätmeteks, hukkunud põhjapõdra või karu liha läbib kontrolli ning see müüakse oksjonil.

Eks eksootilistemates maades ole ka roadkill cuisine eksootilisem. See koosneb maanteel hukkunud mereandidest, kängurudest ja millest kõigest... Põhjamaade köök on traditsiooniliselt üksluisem, aga samas vaieldamatult olemas. 1,3 miljonit aastas maanteel hukkunud hirve ei hakka meil siin kunagi võtta olema, aga midagi on tõepoolest ka meil.