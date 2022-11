KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 49. BTC teeb täna otsuse

Tänane BTC seis on siin kaardil näha, hind on kolmnurgas kinni ja üritab alla pressida, sellised pressungid, kui neid pidevalt korrata, teevad pikkadele võimendustega altcoini-positsioonidele liiga, «väsitavad» support'i ära ja lõpus on vaja ainult väikest kõksu alla, et need likvideeritud saaks. Ja siis võtab BTC taas kursi üles. Nii see käib. Vaeste raha, mis neil taskus on, ei kuulu neile, aga nad lihtsalt ei taha seda kuidagi uskuda. Krüptoturul on manipuleerimine tavapraktika.