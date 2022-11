SEKS JA LINN ⟩ Elu ilma draamata

Olen pikemat aega täiesti lummatud olnud Itaalia seriaalist « Minu geniaalne sõbranna », mis räägib eluaegsetest suhetest, mis on alguse saanud agulist. Sotsiaalse kihistumise taustsüsteem tungib läbi kahe naise vahelise sõpruse, mille elulise tõeväärtuse loob lokaalne kontekst, mille raames tulevad esile nii vanamoodsad soorollid kui nende lagunemine, millest tulenevad klassikalised konfliktid ka tänapäevases kontekstis ikka veel lahenduseta on. Mulle tundub lahe mõelda, et feministlikust perspektiivist lammutab see ka kehtetuks kujunenud arusaama feminismist kui naistevahelisest võrdsusest, sest selle loo naispeategelased on nii parimad sõbrannad kui konkurendid – ja mitte ainult töö-, vaid ka armuelus. Sari näitab suhet, mille pikaajalisuse sisse mahuvad kõik tunded, mis inimesel olla saavad nii iseenda kui teise suhtes, ilmestades sotsiaalse reaktsiooni vältimatust.

Itaalia temperament on mulle ausalt öeldes kuidagi kodune selle sirgjoonelisuse ja vahetuse tõttu, mis isegi oma õelates ja muudes negatiivsetes tunnetes on otsekohene. See väljendab konflikti kohalolijate paigale naelutamises: meil on praegu probleem ja sa ei lähe enne kuhugi, kui me sellega tegelenud pole. Jah, mõnikord tähendab see seda, et auto sõidab poe ette, sellest väljuvad kaks maskides meest, kes lasevad poemüüja surnuks, ja tõmbavad siis kummide vilisedes minema. Või kõiki linna ärisid valitsev mafioosnik, kes abiellub kalkuleeritult peaaegu suvalise naisega ainult seetõttu, et laps ja naine ja kodu peab olema, samas kui nii ta ise kui ka naine teavad, et ta armastab ainult kedagi teist ja jääbki teda armastama ning teeb kõik, et kättesaamatut naist oma mõjuvälja meelitada. Kõik on korraga jumalast putsis ja täiesti selge. Ei ole mingit skandinaavialikku vindumist, aga samas on ikka kõik (väikekodanlikult) inimlik: sildistamine, häbistamine, harimatus – ja parimal juhul soov selle kõige eest põgeneda.