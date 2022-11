DARKWEB ⟩ Pedofiiliafoorumid tumeveebis: sissevaade seksuaalhälvikute mõttemaailma

Leidub postitusi, kus keegi müüb oma seninägematut lapsporno kollektsiooni tundmatult tootjalt. Kommentaarides kuulutatakse see kiiresti ebausutavaks ning tembeldatakse politseioperatsiooniks. Kui mõni kasutaja on olnud pikalt mitteaktiivne, kardetakse, et ta on vahele jäänud. On teemalõime, kus pedofiilid ja lastepilastajad paluvad abi ja nõu, mida teha, kuna neile on esitatud süüdistus või nad on lausa tagaotsitavad.

Igapäevaselt elatakse kartuses, et mõni nende ohver pöördub kunagi hiljem politseisse või see tuleb muud moodi avalikuks, isegi siis, kui laps ärakasutamise ajal ei osanud mitte millegi üle kurta. See mure kerkib korduvalt mitmetes teemalõimedes. Eriti teravalt tõstatavad seda muret isad, kes on omaenda lapsi seksuaalselt ära kasutanud. Teised kasutajad soovitavad hoida kontakti oma ohvritega, sest nii on võimalik varakult tajuda, kui ohvritel hakkab aja jooksul tekkima vaen ja viha neid kuritarvitanud inimeste suhtes, ning seda ennetada.

Pedofiilia kui ideoloogia

Pedofiilsete kalduvustega kaasneb ka väga spetsiifiline maailmavaade ning soov liikuda legaliseerimise suunas. Ühiskond on ülekohtune pedofiilide suhtes – nad näevad ennast seksuaalsuse spektris normaalsetena ja võrdlevad ennast homo-, bi- ja transseksuaalidega. Nende jaoks on raske mõista, miks on laste armastamine ja nendega seksimine keelatud. Eriti murdeeas lastega, kelle hormoonid põhjustavad erinevaid seksuaaltunge, ning keda ära kasutades on pedofiilid justkui abiks.