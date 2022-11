TALLINNA LINNARUUM ⟩ Ma kusesin avalikus kohas ja ma ei kahetse

Ja ma olen ka tegelikult arukas inimene. Arukas selles mõttes, mis minu meelest on tõeline arukus, ehkki ma tean, et enamik maailmast minuga ei nõustu. Ma arvan, et ringi nikkuda on normaalsem, kui pornot vaadata, ning kohe kindlasti arvan ma, et avalikult kuseda on tšillim, kui seda pildistada. See ongi see, kuhu me oma tiktokkide ja instagramidega oleme jõudnud.

Neid trende on veel – massilised mingi kindla automargi varastamised, suvaliste inimeste läbipeksmised, black community matkimised, olles ise äärmised rassistid jne. Et mida me teha saame? Pange see faking telefon käest. Milleks järjekordne idioodihuumorit levitav platvorm? Jah, see on imbetsillide huumor, mis teil seal klippides levib. Sellised inimesed naerdi omal ajal ilma internetita välja. Ma ei väida mitte kuskilt otsast, et huumor ei ole kasulik asi. Aga mis sorti huumor see veel on? Stand-up komöödia on vähemalt läbimõeldud, sotsiaalkriitiline, reaalne ja päris elus. Ma vist ausalt mõtlen seda juba päris tõsiselt, et võtke enda lastelt lihtsalt telefonid käest ära. Me elame muidu varsti «Idiocracy» maailmas, kus kõik on debiilikud, aga vot tehnikat oskavad kasutada.