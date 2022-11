ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Kaija Kängsepp: Salajane ruum

«Kas teiega on kõik korras?», küsis kõige lähedamal asuv riigiteenistuja. «Miks sa siin oled, kui sul on lennupiletid täna õhtuks Türki?», vastas naine. Tüüp ehmatas end kaineks ja sööstis tuhatnelja uksest välja. Järgmine, kes proovis läheneda, sai teada, et tema võltsitud juhiluba on kaks päeva tagasi aegunud, ülejärgmine aga selle, et tema naine petab teda vibraatoriga, mille patareid on juba ammu tühjad. Viimasele öeldi seda, lõpuks seda, mida ta ise juba ammu teadis: «Sina, spioon, mis sa siin üldse vahid?!?» Igatahes olid kõik pärast mitut tundi tihedat andmist veendunud, et tegemist on tõelise šamaaniga.

Leidus pühendatuid, kes soovisid kirgastunu pista puuri, misjärel puuriukse kinni keevitada, saali aknad ja uksed kinni müürida ja hoone ise õhku lasta. Aga seda nad siiski ei teinud, sest šamaanid on ohtlikud ja nende raevu ei tahtnud keegi oma nahal tunda. Koristaja vaatas neid ja teatas: «Seda, kus salajane ruum on ,ma ei saa teile öelda, sest siis, no mõistate isegi, mis elu see siis enam on? Aga ma tean, kes teab! Jumal!» «Ma juhatan teid kohta, kus peitub tõde.»