ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Sirly Meriküll: Ripslased

Ühesõnaga võiks öelda, et tegemist oli väga kireva ja multilinguaalse seltskonnaga. Kuid isegi, kui nad üksteist alati ei mõistnud (mõni pidas elutähtsaks saada võimalikult palju lapsi, et enda liiki elus hoida; teine soovis olla ja jäädagi vaid üksikuks hundiks siin maailmas), kui nad soovisid enda heaoluks erinevaid elamistingimusi (osad eelistasid elada palavas ja kuivas, teised niiskes ja soojas, kolmandad niiskes ja jahedas keskkonnas) ning isegi kui neil olid väga erinevad igapäevaharjumused (mõni tahtis juua vaid korra kuus, teine mitu korda nädalas), siis oli üks kindel: päikesepaistes oma rohelisi lehekesi-varrekesi-okkakesi sirutada ja fotosünteesida tahtsid nad kõik. Mis siis, et ühele sobis selleks vaid lõuna- ning teisele läänepoolne aknalaud.