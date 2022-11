ODAV ÕUDUSJUTT ⟩ Riho Gunnar I: Hiigelrohutirtsude rünnak | Vana mõisapargi needus

Teisel pool oli park. Vana mõisapark, mis asub all orus. See on tänu oma vanadele suurtele puudele koduks mitmetele öökullidele, kosklatele, partidele ja haigrutele; pole päris metsik, aga on küllaltki võsastunud, sest kõigest üks või kaks rada viivad läbi pargi.

Tol õhtul paistis täiskuu. Vanale puupõrandale tekkisid selle paistel hiiglasuured aknaruudud. Stenile tundus, et ta kuulis mõisas imelikku kolistamist ja samme. Vahepeal tulid need nii imelikest kohtadest ja suundadest, et Sten ehmus ja hakkas mõtlema, et lõpp on käes – kummitused tulevad teda minema viima, või midagi sellist, aga iga kord oli see ta isa. Isa ei teadnud kunagi, et oli teda oma kolistamistega hirmutanud.